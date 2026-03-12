Ситибанк сменил название на «РенКап банк»

Коммерческий банк «Ситибанк» (бывшая «дочка» американской Citigroup) сменил название на АО «РенКап банк» после смены собственника в феврале. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

В феврале инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» завершила сделку по приобретению 100% акций АО «Ситибанк». Новый «РенКап банк» сохранит статус самостоятельной бизнес-единицы в составе группы, сообщала пресс-служба инвесткомпании. Также «РенКап банк» продолжает обслуживать прежнюю клиентскую базу, включая инвестиционные банки и фонды из зарубежных стран.

В 2022 году Citigroup решила уйти из России и начала постепенное сворачивание розницы и работы с малым и средним бизнесом. В конце того же года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку «Уралсиб». В прошлом году президент России Владимир Путин дал разрешение «Ренессанс Капиталу» купить 100% акций российского Ситибанка.