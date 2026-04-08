В парке «Бажовские места» из-за разлива реки затопило туристические тропы

Часть природного парка «Бажовские места», расположенного в Сысертском городском округе (Свердловская область), оказалась затоплена из-за весеннего половодья, сообщила пресс-служба парка в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация парка настоятельно рекомендует воздержаться в ближайшее время от посещения оборудованных троп. Река Черная вышла из берегов и затопила часть нижней тропы и входную группу», — говорится в сообщении. Отмечается, что такого весеннего паводка в парке не наблюдалось с 2016 года.

«Бажовские места» — это природный парк общей площадью более 61 тыс. гектаров. Парк основали в 2007 году и назвали в честь уральского писателя Павла Бажова — эти места были им описаны в его произведениях. Парк нередко признавался одним из лучших маршрутов для экологического туризма в Свердловской области.

Ранее Госавтоинспекция Свердловской области временно ограничила движение всех видов транспорта на 11-м километре автодороги «Кушва – Нижняя Тура» в связи с подтоплением проезжей части талыми водами.

