ГИБДД ограничила движение на трассе в Свердловской области из-за затопления

На 11-м километре автодороги «Кушва – Нижняя Тура» введено временное ограничение движения всех видов транспорта в связи с подтоплением проезжей части талыми водами, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. На данный момент уровень воды на затопленном участке достигает около 10 см.

Ограничение введено в целях предотвращения аварийных ситуаций и возможных технических неисправностей транспортных средств. На месте дежурят экипажи ДПС, которые контролируют соблюдение ограничений, информируют водителей о порядке объезда и при необходимости оказывают помощь. Для преодоления закрытого участка водителям рекомендовано воспользоваться маршрутом через дорогу «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».

Ранее «Ъ-Урал» писал, что паводковые воды частично разрушили мост через реку Утка в поселке Перескачка Первоуральского района.

Полина Бабинцева