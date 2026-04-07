ГИБДД ограничила движение на трассе в Свердловской области из-за затопления
На 11-м километре автодороги «Кушва – Нижняя Тура» введено временное ограничение движения всех видов транспорта в связи с подтоплением проезжей части талыми водами, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. На данный момент уровень воды на затопленном участке достигает около 10 см.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Ограничение введено в целях предотвращения аварийных ситуаций и возможных технических неисправностей транспортных средств. На месте дежурят экипажи ДПС, которые контролируют соблюдение ограничений, информируют водителей о порядке объезда и при необходимости оказывают помощь. Для преодоления закрытого участка водителям рекомендовано воспользоваться маршрутом через дорогу «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».
Ранее «Ъ-Урал» писал, что паводковые воды частично разрушили мост через реку Утка в поселке Перескачка Первоуральского района.