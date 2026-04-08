Мосгорсуд оставил под арестом главу минкульта Башкирии Амину Шафикову

Московский городской суд оставил в силе решение Басманного суда, отправившего под арест до 17 апреля министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Госпоже Шафиковой вменяют растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). С арестом министра культуры не согласился глава Башкирии Радий Хабиров.

