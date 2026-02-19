Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Башкирии до 17 апреля

Басманный суд Москвы по ходатайству следователя арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову до 17 апреля, сообщили в пресс-службе столичных судов.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заседание суда состоялось в закрытом режиме, отметили в ТАСС.

Амина Шафикова была задержана утром 18 февраля в Уфе, а затем доставлена в Москву. Расследование уголовного дела находится в компетенции ГСУ СКР. Официальных комментариев ведомство пока не давало. Известно, что министр обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Олег Вахитов