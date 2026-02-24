Глава Башкирии не согласился с арестом министра культуры Амины Шафиковой

Глава Башкирии Радий Хабиров впервые публично прокомментировал уголовное дело в отношении министра культуры Амины Шафиковой, обвиняемой в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ). На совещании регионального правительства господин Хабиров назвал дело «достаточно тяжелым эпизодом» для управленческой команды республики.

Также Радий Хабиров заявил, что считает госпожу Шафикову «порядочным человеком и очень эффективным министром», за время работы которой, по его мнению, пришелся расцвет республиканской культуры.

«Это очень тяжелая, непонятная мне ситуация. Я всегда исхожу из того, что следствие разберется, суд вынесет решение. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры в отношении женщины, матери, у которой несовершеннолетний ребенок. В виде меры пресечения арест выбирать? — Не понимаю, отказываюсь понимать, как это работает»,— прокомментировал господин Хабиров решение Басманного суда Москвы, по ходатайству следствия отправившего Амину Шафикову в СИЗО до 17 апреля.

Глава Башкирии поручил первому вице-премьеру Башкирии Уралу Кильсенбаеву до конца недели представить кандидатуру на пост исполняющего обязанности министра на время следствия. Кроме того, он потребовал связаться с семьей министра культуры и заверил, что готов подписаться под ходатайствами в ее поддержку.

Идэль Гумеров