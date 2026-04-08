Наводчица привела ракеты к парому

ФСБ сообщила о задержании в Крыму местной жительницы, которую подозревают в пособничестве украинской военной разведке. По версии следствия, мать двоих детей координировала нанесение ракетного удара по железнодорожному парому в порту Кавказ и сливала данные о российских летчиках и военной технике. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело о государственной измене. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за работу.

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Как сообщили в ЦОС ФСБ, 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма была завербована сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в 2024 году. Ее имя в российской спецслужбе пока не уточняют. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

На допросе, фрагменты которого опубликовала ФСБ, девушка заявила, что согласилась сотрудничать из-за денег, потому что была безработной с двумя маленькими детьми на руках.

Следствие подчеркивает: ее не использовали втемную, она прекрасно понимала, что делает и какие возможны последствия. Вознаграждение девушке перечисляли на криптокошелек.

На первых порах крымчанка собирала для куратора данные о перемещении российской военной техники и расположении ПВО. Затем ее отправили в Керчь. «По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ в Краснодарском крае»,— уточнили в ФСБ.

«Мне сказали, что мне нужно будет увидеть корабль. Я сфотографировала его, мне дали подтверждение, что это он. Затем я сфотографировала, как грузят бочки на корабль»,— рассказала крымчанка на допросе.

Дальше ей поручили фиксировать расположение других судов в акватории Керченского пролива и установить слежку за российскими летчиками. Она сфотографировала несколько пилотов и отправила куратору их фотографии, а также подробную информацию об их нахождении.

Киевский районный суд Симферополя заключил фигурантку на два месяца в СИЗО.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за эффективную работу по обезвреживанию агентуры противника. Он также призвал к максимально жесткому наказанию для всех «предателей и шпионов».

Порт Кавказ в Краснодарском крае был атакован в августе 2024 года. От удара получил серьезные повреждения и затонул железнодорожный паром «Конро-Трейдер», перевозивший цистерны с топливом.

Судно принадлежало компании, которую связывают с экс-главой ООО «Черноморнефтегаз», владельцем крупной сети крымских заправок ТЭС Сергеем Беймом. Летом 2025 года бизнесмен был задержан силовиками по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним под стражу отправили руководительницу транспортной компании «Аврора» Марию Пяткову.

Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, обвинение полагает, что суть мошеннической схемы заключалась в том, что фигуранты сдавали в аренду уже затонувший паром, причинив ущерб госбюджету на сотни миллионов рублей. Предприниматель вину не признает.

Александр Дремлюгин, Симферополь