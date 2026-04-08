Таиланд подтвердил гибель трех человек при атаке на судно в Ормузском проливе

Три члена экипажа тайского судна, подвергшегося нападению в Ормузском проливе в марте, погибли. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео, передает Reuters.

Тайское грузовое судно Mayuree Naree подверглось атаке 11 марта. Судно получило повреждения кормовой части, произошел пожар. На борту было 23 члена экипажа. МИД Таиланда запрашивал помощь у властей Омана, королевскому военно-морскому флоту удалось спасти 20 человек. Три человека числились пропавшими без вести. МИД Таиланда заявил протест послу Ирана.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начатой 28 февраля военной операции США и Израиля Иран перекрывал движение по проливу и атаковал суда, пытавшиеся пересечь коридор. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели. Он подтвердил, что принял переданный Тегераном план из 10 пунктов, предусматривающий разблокировку Ормузского пролива.