МИД Таиланда заявил протест послу Ирана из-за инцидента с судном Mayuree Naree

В МИД Таиланда вызвали посла Ирана Насреддина Хейдари. Ему был заявлен протест в связи с инцидентом с грузовым судном под тайским флагом Mayuree Naree, которое ранее подверглось атаке в Ормузском проливе.

«Заместитель постоянного секретаря выразила обеспокоенность по поводу инцидента с грузовым судном под флагом Таиланда Mayuree Naree, которое было атаковано и получило повреждения во время следования в Ормузском проливе после выхода из порта Халифа в ОАЭ»,— пишет издание The Nation.

Таиланд призвал иранские власти извиниться и разъяснить обстоятельства произошедшего. В королевстве также выразили надежду, что подобное больше не повторится. Посол Ирана в ответ выразил соболезнования и заверил, что незамедлительно передаст сообщение в Тегеран.

11 марта тайское грузовое судно Mayuree Naree с 23 членами тайского экипажа на борту подверглось атаке и получило повреждения кормовой части, произошел пожар. ЧП случилось вблизи Ормузского пролива, куда судно пришло из порта Халифа в ОАЭ. МИД Таиланда запросил помощь у властей Омана, в итоге королевскому военно-морскому флоту удалось спасти 20 членов экипажа балкера. По данным тайского внешнеполитического ведомства, моряки сейчас находятся в безопасности, им оказывают психологическую помощь. Три человека пропали без вести, их поиски продолжаются.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля Иран начал перекрывать движение по проливу и атаковать танкеры, пытающиеся пересечь коридор.

Анастасия Домбицкая