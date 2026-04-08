В Кувейте заявили о новой атаке иранских БПЛА на нефтяные объекты

Вооруженные силы Кувейта с утра 8 апреля перехватили 28 иранских беспилотников. Атаки нанесли значительный ущерб объектам нефтяной инфраструктуры, электростанциям и водоочистным сооружениям в стране. Об этом сообщило кувейтское Минобороны в X.

США и Израиль объявили двухнедельное перемирие с Ираном, начиная с сегодняшнего дня. При этом Иерусалим заявил, что продолжит военные действия против группировки «Хезболла» в Ливане. После объявления перемирия Ирак и Сирия открыли воздушное пространство. Иранское агентство Mehr заявило, что сегодня на нефтеперерабатывающем заводе острова Лаван на юге Ирана произошло несколько взрывов.