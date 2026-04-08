Mehr сообщило о взрывах на НПЗ на юге Ирана после объявления перемирия

Несколько взрывов произошло на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) острова Лаван на юге Ирана. Причина ЧП неизвестна, пишет Mehr. Взрывы раздались уже после объявления перемирия между США и Ираном, уточняет агентство.

Президент Дональд Трамп накануне заявил о готовности США на две недели приостановить удары по Ирану. Инициативу поддержал Израиль, подчеркнув при этом, что боевые действия в Ливане продолжатся. За это время, по словам господина Трампа, стороны должны достичь соглашения, в том числе по Ормузскому проливу.