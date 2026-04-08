Ирак и Сирия открыли воздушное пространство после объявления о перемирии

Управление гражданской авиации Ирака объявило об открытии воздушного пространства, передает информагентство страны. Вслед за ним о возобновлении полетов и открытии международного аэропорта Дамаска сообщили в Сирии. Решение о снятии ограничений принято после объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

По указанию иракского управления авиации, начиная с 8 апреля, возобновляются все гражданские перелеты, в том числе транзитные. Воздушное пространство Ирака было закрыто около 40 дней из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Ограничения в сирийском воздушном пространстве были также введены 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Запрет неоднократно продлевали, последний раз — 6 апреля, с возобновлением полетов в 00:00 мск 8 апреля.

Накануне президент Дональд Трамп заявил о готовности США приостановить удары по Ирану на две недели. Позднее он уточнил, что при невозможности достичь мирной сделки за это время американские вооруженные силы возобновят атаки.