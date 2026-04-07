Напавшие на консульство Израиля в Стамбуле были гражданами Турции

У троих вооруженных мужчин, напавших на консульство Израиля в Стамбуле, было турецкое гражданство. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД страны Хасан Оймез в X.

Фото: Khalil Hamra / AP Турецкая полиция на месте нападения на консульство Израиля в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

В пресс-службе ведомства поделились деталями о личностях нападавших. Один из них — Юнус Е. С. — связан с «террористической организацией, использующей религию в своих целях». Двое других — братья Онур Ч. и Энес Ч. Кроме того, Онур Ч. судим за преступления, связанные с наркотиками.

Юнус Е. С. убит в перестрелке, отметили в МВД. Двое других участников нападения пострадали. При задержании также легко ранены полицейские, их жизни ничего не угрожает. Сейчас задержанных допрашивают.

Сегодня на консульство Израиля в стамбульском районе Бешикташ напали три человека в камуфляже, вооруженные длинноствольным оружием. Консульство уже некоторое время не принимало посетителей, поэтому возле здания находились только дежурные сотрудники полиции. Они начали перестрелку с нападавшими.