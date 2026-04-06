РБК: Минцифры направило провайдерам методичку по выявлению VPN

Обнаружение VPN-сервисов на iPhone «существенно ограничено», следует из подготовленных Минцифры методических рекомендаций. Их разослали крупнейшим российским интернет-компаниям, сообщает РБК.

По данным Минцифры, более половины пользовательских устройств — это мобильные устройства на Android и iOS. Ведомство советует запускать механизмы для поиска VPN с гаджетов на этих операционных системах. Компании должны проверять наличие включенного VPN в три этапа:

определить IP-адрес устройства и сравнить его с IP-адресами, которые считаются российскими, а также со списком заблокированных Роскомнадзором IP-адресов;

проверить использование средств обхода блокировок на устройстве с собственного приложения (если оно есть на том же устройстве);

проверить использование VPN на устройствах под управлением операционных систем, отличных от Android и iOS (Windows, MacOS).

Минцифры отмечает, что на iOS «доступ к системным параметрам существенно ограничен». Политика конфиденциальности этой операционной системы предполагает, что сторонние приложения не могут собирать или изменять информацию, хранящуюся в других приложениях. У Android такой проблемы нет: там работают системы ConnectivityManager и NetworkCapabilities, позволяющие любому приложению запросить параметры активной сети и сообщить, что текущий интернет-трафик идет через VPN.

Министерство описало другие случаи, когда выявление VPN затруднено или невозможно:

VPN на роутерах (если средство обхода блокировок настроено на пользовательском маршрутизаторе, на самом устройстве отсутствуют локальные артефакты и выявить VPN невозможно);

VPN в виртуальных машинах;

прокси-серверы (если они расположены у обычных интернет-провайдеров и имеют IP домашнего провайдера, то их нельзя определить по базам);

Split tunneling (режим, при котором через VPN направляется трафик только выбранных приложений, а остальной идет напрямую);

CDN (сети доставки контента — специальные серверы, расположенные ближе к клиенту и ускоряющие загрузку контента);

новые VPN-сервисы (они появляются быстрее, чем обновляются репутационные базы IP-адресов).

Для корпоративных VPN планируется сформировать белый список, в который должны попасть известные корпоративные VPN и легитимные прокси-серверы. При этом методичке рекомендуется не вести непрерывный мониторинг состояния VPN на устройстве пользователя, потому что это «негативно влияет на расход трафика и потребление заряда батареи».

