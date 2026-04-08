В Запорожской области за сутки погибли четыре человека

За прошедшие сутки в Запорожской области в результате атак ВСУ погибли четыре человека, 10 госпитализированы, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Атакам подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа.

В Каменско-Днепровском БПЛА ударил по легковому автомобилю в районе села Великая Знаменка, там погибли два человека. Также было атаковано частное домовладение — погиб мужчина 1969 года рождения, был ранен мужчина 1947 года рождения. В Акимовском муниципальном округе был атакован автомобиль, пострадал мужчина. В городе Васильевке в результате атаки БПЛА повреждена кровля пятиэтажного многоквартирного дома, поврежден частный дом, пострадавших нет.

Вчера беспилотник ударил по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области. В результате пострадали 10 человек, в числе которых было семеро детей. Один человек погиб. СКР возбудил дело о теракте.