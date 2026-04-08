В нижегородском Урене более 50 человек обратились в больницу с инфекцией

В центральную больницу города Урень Нижегородской области с инфекцией обратились 54 человека, сообщил глава округа Сергей Бабинцев. По его словам, пять человек госпитализированы. Школы и детские сады в городе приостановили работу как минимум до четверга.

Первые сообщения о «непонятной кишечной инфекции» стали поступать с вечера 5 апреля, рассказал господин Бабинцев. «Госпитализированы пять человек, из них четверо детей, все они находятся в средней тяжести прохождения этого заболевания, тяжелых случаев нет, реанимации у нас нет»,— заявил глава округа каналу «Наш регион ТВ» (цитата по ТАСС).

Из всех скважин города взяли пробы воды, в них не нашли патогенной микрофлоры и вирусов, заверил чиновник. Власти намерены в срочном порядке заключить контракты на промывку всего водопровода. «Скорее всего, все-таки где-то произошло однократное попадание каких-то либо паводковых вод, либо сточных вод в водопровод, источник этого попадания пока не найден»,— добавил Сергей Бабинцев,