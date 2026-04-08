Лавров анонсировал открытие посольств России в четырех странах Африки

На Африканском континенте уже работают 45 российских посольств, в ближайшее время планируется открыть еще четыре диппредставительства. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал на заседании Совета глав субъектов РФ при МИДе, передает его слова ТАСС.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин в октябре сообщал о планах России и Того открыть посольства в 2026 году. Господин Лавров говорил, что российские власти приветствуют открытие посольств африканских стран в Москве и готовы оказать содействие партнерам без дипломатического присутствия в российской столице.

