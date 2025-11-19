Путин сообщил о планах России и Того открыть посольства в 2026 году

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики (Того) Фором Гнассингбе. Переговоры прошли в узком формате в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. На них господин Путин анонсировал взаимное открытие посольств России и Того в 2026 году.

«В этом году мы уже отметили 65 лет установления дипломатических отношений. Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства — и вот мы, наконец, договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах»,— сказал господин Путин на встрече (цитата по сайту Кремля).

Российский президент подчеркнул, что, несмотря на отсутствие диппредставительств, страны развивали совместную торгово-экономическую деятельность. «Конечно, объем в целом пока является скромным для наших стран, но все-таки тенденция хорошая»,— сказал Владимир Путин. Он выразил надежду в том, что объемы сотрудничества увеличатся после того, как страны откроют посольства. Также Россия и Того сотрудничают в сфере образования. По словам господина Путина, в России на бюджете учатся 80 «талантливых молодых» тоголезцев.

На встрече Владимир Путин и Фором Гнассингбе обсудили противодействие терроризму в Африке. Премьер Того поблагодарил российского президента за помощь Альянсу государств Сахеля в борьбе с террористами.

Посольство России в столице Того Ломе было закрыто в 1992 году. Посольство Того в Москве приостановило свою деятельность в 1999 году. В июне о планах возобновления работы посольства Того в России заявили в правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому посольство должно начать работу в 2025 году.