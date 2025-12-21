Египетская сила

19–20 декабря в Каире прошла вторая министерская конференция Форума сотрудничества Россия—Африка. Главным ее итогом для Москвы стали договоренности о создании независимых финансовых, логистических и межбанковских цепочек для защиты партнерства от западных санкций. Глава МИД РФ Сергей Лавров со своей стороны пообещал, что Россия будет содействовать африканским странам в искоренении «различных форм неоколониализма» и окажет помощь в разработке юридических инструментов для оценки и компенсации нанесенного в колониальный период ущерба. С подробностями из Каира — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты

Россия и страны Африки договорились работать над эффективными механизмами сотрудничества, которые сделают их взаимодействие независимым от внешних санкций. К такому решению стороны пришли по итогам двухдневной министерской конференции Форума сотрудничества Россия—Африка, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции. Соответствующие договоренности, заверил министр, закреплены в итоговом коммюнике, подписи под которым поставили все участники встречи.

В этом году российско-африканская министерская конференция впервые прошла на Африканском континенте. Предыдущая состоялась в Сочи в 2019 году вместе с первым саммитом «Россия—Африка». Второй саммит прошел в 2023 году в Санкт-Петербурге — встреча глав МИДов тогда параллельно не проводилась. На этот раз министры собрались в Каире с тем, чтобы подготовиться к очередной встрече в верхах, запланированной на следующий год, подвести промежуточные итоги выполнения плана сотрудничества на 2023–2026 годы и обсудить очередной трехгодичный план.

В своих выступлениях на пленарном заседании главы МИДов стран Африки в унисон выражали готовность сотрудничать с Россией, несмотря на действующие против нее западные санкции.

Желающих сотрудничать с РФ можно было поделить на две большие группы: тех, кто уже сейчас готов принимать от России инвестиции во все сектора экономики, и тех, кто в первую очередь ожидает от нее содействия в обеспечении безопасности и борьбе с терроризмом.

В первую группу вошло подавляющее большинство африканских государств. Глава МИД Сейшельских Островов Барри Фор, в частности, заявил, что в плане совместной работы на ближайшие три года в приоритете должны находиться сферы инвестиций, туризма, энергетики, сельского хозяйства и культурного обмена. Он также отметил потребности Африки в технологическом развитии и технологиях искусственного интеллекта. Представитель Гамбии акцентировал внимание на инвестициях, которые, по его словам, будут способствовать устойчивому развитию и организации цепочек поставок. А министр иностранных дел Намибии сфокусировался на стремлении ряда стран континента «заложить основу для атомной энергетики».

Во вторую группу вошли преимущественно страны Сахеля, с которыми Россия уже поддерживает тесное сотрудничество. Так, представитель Бурунди заявил, что его страна «преисполнена решимости укреплять потенциал в области безопасности» при поддержке России. Он также дал понять, что и другие государства Африки могли бы последовать примеру Бурунди, подчеркнув, что Россия способна «помочь установить мир в разных странах». При этом он оговорился, что строить отношения страны Африки намерены «только исходя из принципа невмешательства во внутренние дела» и на равноправной основе.

Вопрос невмешательства во внутренние дела и преодоление последствий колониализма волновал большинство участников конференции.

А ее председатель глава МИД Египта Бадр Абдельатти подчеркивал важность установления «сбалансированных партнерских отношений» между Африкой и третьими странами и «уважения принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств» едва ли не в каждом своем выступлении.

Подводя итоги прошедшей конференции, Сергей Лавров подчеркнул значение для России торгово-экономических связей с Африкой. По его словам, одним из главных ее достижений стала договоренность сторон развивать эти связи. Стороны также договорились о создании «финансовых, логистических, межбанковских цепочек, которые позволят защитить торгово-экономическое, инвестиционное партнерство от незаконных односторонних санкций».

«Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие,— сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ” о влиянии санкций на формат и темпы российско-африканского сотрудничества.

В этой логике, судя по всему, Россия намерена решать и вопрос финансирования будущих совместных проектов. Из речи министра на пленарном заседании следовало, что в Москве считают разумным покрывать расходы на развитие Африки за счет бывших колониальных держав. Как заявил Сергей Лавров, Россия готова «действовать единым фронтом с африканскими партнерами в деле искоренения» насажденных бывшими европейскими метрополиями «различных форм неоколониализма». Для этого российская сторона готова содействовать странам Африки «путем разработки юридических инструментов для оценки и компенсации нанесенного в колониальный период ущерба», пояснил он.

Анастасия Домбицкая