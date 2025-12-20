Лавров призвал страны Африки открывать посольства в Москве

Россия приветствует открытие посольств африканских стран в Москве и готова оказать содействие партнерам без дипломатического присутствия в российской столице. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка в Каире.

«Предлагаем партнерам, у которых еще нет посольств в Москве, рассмотреть такую возможность»,— сказал господин Лавров, подчеркнув, что Россия готова оказывать им «всяческое содействие».

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка проходит в Каире в эти выходные. Россию на конференции представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Форум партнерства Россия — Африка был создан в 2019 году. Первый саммит прошел в Сочи в том же году, второй — в 2023 году в Санкт-Петербурге. Первая министерская конференция состоялась в ноябре 2024 года.

Анастасия Домбицкая