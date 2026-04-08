Суд обязал ЛСР устранить дефекты в доме на улице Евгения Савкова в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил коллективный иск жителей дома №23/2 по улице Евгения Савкова, в котором возникали аварии, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Застройщика ЛСР и управляющую компанию до 30 июня обязали устранить дефекты в доме и выплатить жильцам компенсацию.

В качестве ответчиков привлекались АО «СЗ "ЛСР. Недвижимость-Урал"», ООО «СЗ «ЛСР. Урал», УК «Столица», УК «Юг-Энерго», МУП «Водоканал», администрация Екатеринбурга, МБУ «ВОИС» и ООО «Капитель». В иске от декабря 2021 года 28 собственников квартир требовали отремонтировать кровлю и решить вопрос постоянного затопления подвала фекальными и грунтовыми водами. В течение нескольких лет массы регулярно также затапливали придомовую территорию. В ходе экспертизы было установлено, что причинами аварий стал сброс жильцами тряпок и салфеток в канализацию, а также аварии на водопроводе.

По решению суда застройщик ЛСР и УК «Столица» должны очистить и покрасить трубы отопления в техподполье, убрать плесень и насекомых в подвалах и на первых этажах. На УК также возложили обязанности восстановить проектную систему отвода воды, заделать выбуренные отверстия в фундаменте, устранить протечки из внутренних сетей в техподполье. ЛСР также обязан выполнить ряд работ по водоотведению, в том числе устранить намокание стен и разработать решение по отводу дождевой воды от подъездов.

С застройщика в пользу 27 истцов также взыскали компенсацию по 7 тыс. руб., еще одному — 5 тыс. руб. УК всем истцам должна выплатить по 5 тыс. руб., предприятия также обязали платить неустойки на случай неисполнения судебного решения. В удовлетворении требований по созданию новой системы водоотведения, замене насосов на канализационно-насосную систему (КНС) и запрету подключать другие дома к этой КНС суд отказал. Решение обжаловали истцы и УК «Столица», однако оно осталось без изменений и вступило в силу.

В ноябре губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову ликвидировать причину возникающих аварий в жилом доме на ул. Евгения Савкова, 23/2. В ходе заседания регионального правительства мэр заверил, что согласовал с жителями алгоритм решения проблемы и объявил о модернизации КНС.

Ирина Пичурина