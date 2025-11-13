Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Паслер призвал мэра Екатеринбурга избавить от аварий дом на ул. Евгения Савкова

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил главе Екатеринбурге Алексею Орлову ликвидировать причину возникающих аварий в жилом доме на ул. Евгения Савкова, 23/2 Академического района, сообщили в департаменте информационной политики Среднего Урала. В ходе заседания регионального правительства мэр заверил, что согласовал с жителями алгоритм решения проблемы и объявил о модернизации канализационно-насосной системы (КНС)

«До 31 декабря будут проведены закупочные процедуры на приобретение грабельной решетки. Изготовление ожидается до 28 февраля, строительно-монтажные работы по ее установке до 31 марта»,— добавил господин Орлов. По словам градоначальника, власти планируют заключить договор эксплуатации КНС со сторонней специализированной организацией, чтобы избежать жалоб от жителей в период решения проблемы. Алексей Орлов подчеркнул, что документ будет предусматривать и выполнение аварийных работ.

Как написал мэр в своем Telegram-канале, автоматическая грабельная решетка позволит извлекать бытовой мусор, который попадает в насосное оборудование. «Именно бытовой мусор служит причиной сбоев в работе насосов, что приводит к подтоплению подвальных помещений жилого дома»,— пояснил он.

Господин Орлов отметил, что до установки нового оборудования специалисты «Водоканала» будут наблюдать за работой насосов и обслуживать объекты канализации. «Сделали так, чтобы работа станции в круглосуточном режиме отображалась на центральном диспетчерском пункте. При возникновении неполадок диспетчер сразу увидит аварийный сигнал и оперативно сообщит об этом специализированной бригаде»,— сказал градоначальник.

Денис Паслер по итогам обсуждения поручил доложить о результатах после проведения работ. «В конце марта или начале апреля заслушаем, подведем итоги этой истории, надеюсь, что ваши подчиненные дореализуют»,— обратился губернатор к мэру.

Василий Алексеев

