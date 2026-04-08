Губернатор Кузбасса сообщил о закрытии восьми угольных предприятий

Угледобыча в Кемеровской области демонстрирует устойчивый спад, сообщил губернатор Илья Середюк. По его словам, 33 угольных предприятия находятся в «красной зоне», 17 приостановили деятельность, восемь из них добычу уже не возобновят. О каких предприятиях идет речь, он не уточнил.

Господин Середюк выступил в региональном парламенте с отчетом о работе правительства за 2025 год. Он заявил, что третий год подряд «работает в сложнейших условиях», и назвал текущий экономический кризис «беспощадным». По его словам, угледобыча в регионе впервые за 20 лет столкнулась с устойчивым спадом: за 2025 год объемы добычи снизились на 7,6 млн тонн в годовом выражении, а за два года снижение составило 11%. «Если в 2018 году Кузбасс добывал 255,3 млн тонн угля, то сегодня по этому показателю регион вернулся к уровню 2011 года»,— уточнил губернатор (цитата по «Интерфаксу»).

«Если раньше 40% доходов нашего бюджета формировали угольщики, то сейчас это всего-навсего 18%. За 2025 год бюджет недополучил 36 млрд руб. А в совокупности, если считать два года... мы недополучили 120 млрд руб.»,— отметил губернатор.

Угледобывающие предприятия «были вынуждены оптимизировать свою экономику», и численность их сотрудников за год снизилась на 7 тыс. человек. Илья Середюк добавил, что конкурентоспособность кузбасского угля снижает в том числе удаленность от портов.

В угольной отрасли Кузбасса заняты более 100 тыс. человек. В регионе работают свыше 150 угольных предприятий — это 50% добычи всего российского угля. В октябре 2025 года господин Середюк говорил, что в Кузбассе приостановили работу 18 угледобывающих предприятий, в «красной зоне» находилось 30. В марте 2026-го ММК-Уголь остановила работу шахты в Кузбассе из-за падения цен на уголь.

