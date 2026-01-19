Шахтеров повернули на восток

Президент Владимир Путин поддержал обращение главы Минэнерго Сергея Цивилева о необходимости заключить соглашение между Кузбассом и ОАО РЖД о гарантированном вывозе 60 млн тонн угля на экспорт на восток в 2026 году. Дальневосточное направление — наиболее доходное для угольщиков. Но в ОАО РЖД указывают, что предприятия уже не полностью выполняют заявки, что снижает эффективность использования мощностей востребованного Восточного полигона.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу губернатора Кузбасса Ильи Сердюка о заключении соглашения между регионом и ОАО РЖД о гарантированном вывозе 60 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении в 2026 году. Как пишет господин Цивилев (копия обращения от 30 декабря есть у “Ъ”), соглашение позволит в условиях кризиса в угольной отрасли планировать работу угольных предприятий Кузбасса и сохранять социальную стабильность. Президент поставил на письмо резолюцию «Прошу поддержать», переадресовав обращение вице-премьеру Виталию Савельеву. В Минэнерго “Ъ” не ответили.

Квоты на приоритетный вывоз угля на экспорт на восток из угледобывающих регионов начали выделять в 2021 году, когда президент поручил за три года нарастить поставки угля из Кузбасса на восток на 30%. В результате между ОАО РЖД и Кузбассом было заключено соглашение, закрепляющее объемы, обязательные к вывозу. Собственные квоты затем получили Хакасия, Бурятия, Тува, Якутия, Иркутская область. В 2024 году совокупный объем квот достиг 99,3 млн тонн (см. “Ъ” от 26 декабря 2023 года). Но ОАО РЖД неоднократно просило отказаться от соглашений с регионами, в результате на 2025 год такое соглашение было заключено только с Кузбассом (54,1 млн тонн). По данным местного министерства угольной промышленности, в январе—ноябре 2025 года регион увеличил экспорт угля на 2,3% год к году, до 94,1 млн тонн, на восток — на 0,04%, до 49,3 млн тонн.

В мае 2025 года похожая резолюция была наложена на письмо вице-премьера Александра Новака о поддержке угольной отрасли (см. “Ъ” от 13 мая 2025 года), включая заключение соглашения с Хакасией о гарантированном вывозе угля, скидки на перевозку и возврат понижающих коэффициентов за дальность, и до сих пор эти предложения не приняты. Заместитель главы ОАО РЖД Ирина Магнушевская в декабре, обсуждая предложение Минэнерго о заключении соглашений с регионами, сообщала “Ъ”, что ОАО РЖД принципиально выступает против (см. “Ъ” от 26 декабря 2025 года).

По итогам 2025 года погрузка угля на сети ОАО РЖД сократилась на 2,1%, до 324,5 млн тонн, экспорт на восток вырос на 6,1%. В частности, в ноябре 2025 года был зафиксирован рекордный для этого месяца объем экспорта угля на Восточном полигоне. Но если в 2024 году и ранее восточное направление считалось наиболее востребованным у экспортеров угля, с 2025 года ОАО РЖД начало говорить о непредъявленных грузах по согласованным заявкам на восток (см. “Ъ” от 27 мая 2025 года). В октябре, сообщало ОАО РЖД, в этом направлении не предъявлено 0,7 млн тонн угля, в ноябре — 1 млн тонн, в декабре — 0,6 млн тонн.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что готовы вывезти весь предъявляемый предприятиями Кузбасса объем угля и без заключения соглашения в порядке очередности, установленной Правилами недискриминационного доступа. «Выполнение параметров вывоза зависит от качественного планирования и готовности предприятий отгружать продукцию в установленные сроки. Строгое следование плановым показателям особенно критично на восточном направлении, где спрос на перевозку превышает возможности инфраструктуры»,— говорят в компании. Там добавили, что любая непредъявленная тонна фактически будет означать две неотгруженные тонны, так как из-за позднего отказа от перевозки угля принять другой груз будет почти невозможно. В течение 2025 года, несмотря на соглашение, фиксировались непредъявленные грузы угольщиками Кузбасса по согласованным заявкам, из-за чего мощности Восточного полигона были использованы не в полной мере, подчеркивают в ОАО РЖД.

Основатель N.Trans Lab, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина говорит, что в условиях дефицита средств ОАО РЖД субсидирование перевозки угля «выглядит разорительным». По ее словам, вследствие сохранения низких тарифов на уголь поставки этого груза на экспорт остаются стабильными, а на Дальний Восток выросли на 6%, но пострадала доходная ставка ОАО РЖД.

В NEFT Research оценивают доходность экспорта кузбасского энергетического угля калорийностью 6000 ккал на кг через дальневосточные порты в 1,9 тыс. руб. за тонну при цене 6,48 тыс. руб. за тонну. Стоимость перевалки, по данным аналитиков, 704 руб. за тонну, аренды полувагонов — 351 руб. за тонну, тариф ОАО РЖД — 3,52 тыс. руб. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что отмена квотирования экспортных поставок на Восток снизит приоритетность вывоза угля по железной дороге до 11-й очереди, затронет наиболее маржинальное направление — Китай и может привести к дальнейшему падению добычи и экспорта.

Полина Трифонова