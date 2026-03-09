ММК-Уголь приостановила работу шахты в Кузбассе из-за падения цен на уголь

ООО «ММК-Уголь» (угольная «дочка» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») заявила о временной приостановке горных работ на шахте «Чертинская-Коксовая», расположенной в Белово Кемеровской области. Шахта переводится на сухую консервацию, сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что решение принято по причине снижения цен на уголь, увеличения издержек, а также сокращения спроса со стороны металлургических предприятий. О том, на какой срок приостановлена добыча угля, не говорится.

«На протяжении последних нескольких кварталов себестоимость добычи угля на «Чертинской-Коксовой» была значительно выше рыночных цен», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что большая часть сотрудников будет переведена на другие производственные участки компании «ММК-Уголь». При этом предприятие планирует организовать транспортировку сотрудников.

«Наша приоритетная задача – сохранить костяк профессиональной команды. Это позволит нам оперативно возобновить работу шахты, как только рыночная ситуация стабилизируется. Компания ММКУголь подтверждает свою социальную ответственность и гарантирует выполнение всех обязательств перед сотрудниками», – прокомментировал директор ООО «ММК-Уголь» Максим Краснов.

По итогам 2025 года объем добычи угля на шахте «Чертинская-Коксовая» составил более 1,2 млн т.

