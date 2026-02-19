Правительство Кузбасса заключило соглашение с РЖД о вывозе 55 млн тонн угля

Правительство Кемеровской области подписало с ОАО «РЖД» соглашение о гарантированном вывозе угля в восточном направлении в 2026 году в объеме не менее 55 млн т. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк на совещании по промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях.

По условиям соглашения, квота на вывоз может быть увеличена еще на 5 млн т при необходимости. Это на 1 млн т больше, чем в 2025 году. Кроме того, РЖД должна полностью обеспечить потребности кузбасских угольных предприятий в вагонах повышенной грузоподъемности для транспортировки продукции.

Глава региона отметил, что достигнутые договоренности стали результатом упорной работы и напряженных согласований на федеральном уровне. Он также поблагодарил за поддержку министра энергетики России Сергея Цивилева.

В угольной отрасли Кузбасса заняты более 100 тыс. человек. В регионе работает свыше 150 угольных предприятий — это 50% добычи всего российского угля.