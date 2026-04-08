В зоне наводнения в Дагестане остаются почти 1,4 тысячи домов

В Дагестане остаются подтопленными 1 339 жилых домов и 1 664 приусадебных участка в восьми населенных пунктах. Затоплены 90 участков автомобильных дорог. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила «Вестям».

Нарушено транспортное сообщение с 23 населенными пунктами. Сейчас в республике открыты 16 пунктов временного размещения, в которых находятся 591 человек, в том числе 246 детей. Людям помогают психологи. К работе на проблемных участках привлекли дополнительные силы спасателей и подразделений пожарной охраны.

Спасатели обходят жилые дома, расчищают участки, доставляют продовольствие и воду. Людям также помогают волонтеры, вывозится мусор. Специалисты проводят дезинфекцию и санитарную обработку, восстанавливают газоснабжение, энергоснабжение и подачу холодной воды.

28 марта в Дагестане начались ливни, которые размыли берега рек и повредили объекты инфраструктуры. Вторая волна паводка пришлась на 5 апреля. В горных районах сошли сели и камнепады. Несколько тысяч человек эвакуировали в Дербентском районе из-за прорыва плотины. В Махачкале обрушилась секция многоэтажного дома из-за размыва фундамента. В Дагестане погибли шесть человек, пострадали 15,5 тыс., сообщил глава региона Сергей Меликов. 7 апреля в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Фотогалерея

Наводнение в Дагестане

Доставка питьевой воды для местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Пострадавший от подтопления дом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Затопленный частный дом в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Работы по ликвидации последствий наводнения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Двор частного дома в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

