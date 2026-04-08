В Новосибирской области закрыли дорогу из-за паводка

В Купинском районе Новосибирской области одну из дорог полностью закрыли для проезда из-за прохождения паводка. Об этом сообщает портал NGS.ru со ссылкой на региональное территориальное управление автодорог (ТУАД).

Движение закрыто на участке дороги Н-0226. Там зафиксировали перелив длиной 250 м и шириной 6,5 м, а также размыв бордюра. Ограничение движения ввели в том числе из-за невозможности обеспечить безопасность дорожного движения. Ситуация находится на контроле ТУАД Новосибирской области.

С 7 апреля на территории Новосибирской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией с паводком. МЧС прогнозирует ухудшение паводковой обстановки в регионе на этой неделе. С 7 по 10 апреля ожидается вскрытие реки Карасук в районе села Черновка. В области уже произошло 14 подтоплений и переливов через автодороги. В частности, в Тогучинском районе оказались отрезаны от дорожного сообщения четыре жилых дома.