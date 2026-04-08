Двухлетний ребенок упал с четвертого этажа в Иркутске

Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в доме на улице Севастопольской в Иркутске. Его с множественными травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в СУ СКР по региону, передает ТАСС.

Инцидент произошел накануне днем. В МВД Иркутской области уточнили, что мальчик оставался дома с четырехлетней сестрой без присмотра взрослых. На окне висела москитная сетка, на которую ребенок оперся. Сетка не выдержала его веса и провалилась.

В отношении матери мальчика изначально составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Сейчас возбуждено уголовное дело.