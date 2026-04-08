Конфискованы в доход государства два Mercedes-Benz экс-полицейского Новосибирска

В доход государства обращено имущество бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Ленинского райотдела полиции Новосибирска Дениса Фетисова. В пользу РФ взысканы два автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью свыше 6 млн руб., сообщили в прокуратуре Новосибирской области, которая инициировала конфискацию активов.

«Прокуратура представила в суд доказательства того, что ответчик, замещая указанную должность, использовал свои полномочия для личного обогащения, вопреки антикоррупционному запрету, приобретал имущество на неподтвержденные доходы, оформляя его на доверенных лиц»,— рассказали в прокуратуре.

Напомним, Денис Фетисов и двое его бывших коллег — Дмитрий Шило и Максим Абрамов — фигурируют в уголовном деле о взятках (ст. 290 УК РФ), которое слушается в суде. Речь в нем идет о крышевании игорного бизнеса.

В июне прошлого года, как писал «Ъ-Сибирь», новосибирский суд конфисковал имущество на 150 млн руб. у бывшего начальника антикоррупционного управления регионального главка МВД Владимира Вялкова и его родственников, приобретенное, по данным прокуратуры, на неподтвержденные доходы. Государству отошли 17 объектов недвижимости и иномарки премиум-класса.

