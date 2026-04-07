Паводок частично разрушил мост через реку Утка в Свердловской области
Паводковые воды частично разрушили мост через реку Утка в поселке Перескачка Первоуральского района, сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, в связи с этим движение для грузового и пассажирского транспорта на участке запрещено. Легковые автомобили могут проезжать только по одной полосе из-за нестабильного дорожного полотна. На подъездах к аварийной зоне установлены знаки и ограничительные устройства.
Полковник Горелых отметил, что на месте работают экипажи ДПС, которые осуществляют контроль за безопасностью участников дорожного движения и оказывают необходимую помощь. «Сведений о пострадавших представителям МВД не поступало»,— добавил Валерий Горелых.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать меры предосторожности.