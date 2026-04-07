Пакистан попросил США продлить дедлайн достижения соглашения с Ираном

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить срок ультиматума для Ирана на две недели. Взамен Тегеран должен открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли.

«Мы также настоятельно призываем все воюющие стороны соблюдать режим прекращения огня повсюду в течение двух недель, чтобы позволить добиться дипломатией окончательного завершения войны»,— написал пакистанский премьер в соцсети Х.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент проинформирован о предложении и ответ будет дан.

Дональд Трамп установил дедлайн для Ирана до 20:00 7 апреля (03:00 мск 8 апреля), потребовав открыть пролив и объявить перемирие. В противном случае он пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре и мостам Ирана. Как сообщило иранское агентство Tasnim, Иран расширит список военных целей в случае ударов США по электростанциям.