Tasnim: Иран расширит список военных целей в случае атаки США на электростанции

Иран расширит список военных целей в случае ударов США по электростанциям, сообщает Tasnim со ссылкой на источник. По его информации, Тегеран добавит в него нефтяные объекты саудовской Aramco, порт Янбу в Красном море и трубопровод Фуджейра в ОАЭ.

В случае ударов со стороны США Иран ответит «без колебаний», заявил собеседник Tasnim. «Трамп (президент США Дональд Трамп.— "Ъ") считает, что после этих угроз пролив откроется и цены на нефть упадут. Если он выполнит свою угрозу, то в ближайшие дни ему следует ожидать роста цен на нефть до $200»,— добавил источник агентства.

Дональд Трамп пригрозил Ирану массированным ударом по мостам и электростанциям, если Тегеран откажется от сделки с Вашингтоном и не откроет Ормузский пролив. Ультиматум истекает в 3:00 мск 8 апреля.

