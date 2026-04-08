Бизнес сбросил градус

В январе—марте 2026 года производство алкоголя в России сократилось на 4,9% год к году, до 224,4 млн декалитров. В сегменте крепкого алкоголя падение замедляется, но для производителей пива и вина кризис, напротив, усиливается. Это связано с общим снижением покупательной способности, начавшимся кризисом на рынке общепита и усилиями региональных властей по ограничению доступности спиртного.

Совокупный объем производства в России алкоголя в январе—марте 2026 года составил 224,4 млн декалитров (дал), сократившись год к году на 4,9%. Такие данные приводит Росалкогольтабакконтроль (РАТК). Выпуск крепкого алкоголя, по данным службы, сократился год к году на 5,9%, до 30,7 млн дал. Напитки брожения потеряли 4,7%, до 193,8 млн дал.

Несмотря на спад, для рынка крепкого алкоголя этот результат — немного лучше прошлогоднего. В первом квартале 2025 года РАТК зафиксировал снижение его производства на 26,6% год к году, до 32,5 млн дал. Выпуск напитков брожения тогда, напротив, вырос на 4,6%, до 203,3 млн дал.

Пиво в январе—марте 2026 года показало снижение производства на 3,7% год к году, до 167,1 млн дал, следует из данных РАТК. Сложившуюся ситуацию на рынке изначально связывали с повышением акцизов. С начала 2026 года для пива крепостью от 0,5% до 8,6%, медовухи и сидра ставку подняли на 10%, до 33 руб. Готовясь к этой коррекции, компании наращивали выпуск продукции в конце года.

Впрочем, реализовать выпущенное пиво не так просто. Его розничные продажи, по предварительной оценке независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, сократились на 15% год к году.

Он связывает это с повышением цен и глобальным спадом потребления. Пиво, особенно более дорогая разливная продукция, оказалось к нему более чувствительным, чем крепкий алкоголь, считает эксперт.

На это же указывает и существенный спад производства вина. В январе—марте 2026 года выпуск игристой продукции, по данным РАТК, сократился на 14,3% год к году, до 3,2 млн дал. Тихое вино потеряло 12,1%, до 7,3 млн дал. Согласно «СберИндексу», номинальные траты потребителей в винных магазинах на неделе 30 марта — 5 апреля сократились на 1% год к году. Дополнительно на реализации пива и вина мог сказаться начавшийся кризис на рынке общепита: в начале года трафик заведений сократился на 40% (см. “Ъ” от 26 марта).

Руководитель WineRetail Александр Ставцев, впрочем, связывает снижение производства вина с высокой прошлогодней базой. Одновременно в начале этого года два крупных производителя останавливали работу предприятий из-за планового ремонта, говорит он. В России не так много заметных производителей, и временный простой может скорректировать общую картину. Господин Ставцев не исключает, что в перспективе производство вин в России стабилизируется.

В сегменте крепкого алкоголя наиболее выраженное снижение производства показал коньяк. Его выпуск сократился на 9,1% год к году, до 1,3 млн дал. С увеличением минимальной розничной цены на продукцию от коньяка постепенно начали отказываться потребители наиболее бюджетного ассортимента, выбирая в качестве альтернативы дешевый ром или виски (см. “Ъ” от 3 июня 2025 года). В то же время производители водки чувствуют себя достаточно стабильно: выпуск этого напитка в первом квартале 2026 года сократился всего на 0,2% год к году, до 12,8 млн дал.

На все сегменты алкогольной продукции могут влиять усилия региональных властей по сокращению времени и каналов ее реализации.

Ограничение физической доступности спиртного и плотности торговых точек по его реализации — одна из наиболее эффективных мер по снижению потребления, заявлял в марте этого года в эфире радио РБК глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев.

Это накладывается на общемировое снижение потребления алкоголя за счет более сдержанного отношения к нему молодых потребителей. В International Wine and Spirits Research ранее отмечали, что в натуральном выражении глобальное потребление алкоголя в 2025 году снизилось на 0,4%, вина — на 2,4%.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова