Смольный отказался от иска, в котором требовал выселить яхтсменов с Петровского острова

Спортшкола «Олимпийские надежды» отказалась от своего иска к общественной организации «Спортивный коллектив яхтсменов Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба» (РОО «СК яхтсменов СПб.РЯК»). В июне прошлого года подведомственное комитету по спорту Смольного учреждение требовало выселить яхтсменов с Петровского острова — там местные власти собираются строить новую инфраструктуру для межвузовского студенческого яхт-клуба.

Спортшкола «Олимпийские надежды» отказалась от своего иска к РОО «СК яхтсменов СПб.РЯК»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На последнем заседании в Санкт-Петербургском городском суде, как выяснил «Ъ Северо-Запад», производство по делу было прекращено. «Олимпийские надежды», за которыми закреплен участок на Петровской косе, ранее пеняли, что РОО не убрало с территории свои контейнеры для хранения инвентаря и другое имущество. Покинуть причал, по мнению истца, они должны были до 1 июня 2025 года.

В «СК яхтсменов СПб.РЯК», в свою очередь, пояснили «Ъ Северо-Запад», что сделать этого они не могли, поскольку в то время у них проходили соревнования, но на сегодняшний момент участок был ими освобожден. При этом в спортклубе подчеркнули, что к будущему проекту они в целом относятся хорошо и ради него готовы подождать несколько лет, но на текущий момент переезжать им некуда, а также негде хранить пока свои яхты.

«Кто на дачу увез свои яхты, кто еще куда»,— посетовали в организации.

К тому же, поддерживая приведение территории в порядок, спортсмены опасаются, что обновленный клуб станет недоступным для рядовых яхтсменов.

В феврале текущего года город начал реализацию проекта межвузовского студенческого яхт-клуба на Петровской косе. Проект включен в адресную инвестиционную программу, уже ведется проектирование учебной базы, эллинга и других объектов. Планируется, что клуб займет участок около 13 гектаров. Исторические здания отдадут под музей и учебные помещения. Точные сроки и стоимость строительства станут известны после получения всех необходимых экспертных заключений.

Андрей Кучеров