Клуб НХЛ «Даллас» запретил болельщику посещать матчи за нацистское приветствие

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» на неопределенный срок запретил посещать домашние матчи болельщику, который праздновал забитые голы с помощью жеста, похожего на нацистское приветствие. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу команды.

Инцидент произошел 21 декабря во время домашней встречи регулярного чемпионата с «Торонто Мейпл Лифс». Хозяева одержали победу со счетом 5:1. На прошлой неделе в соцсетях распространились видео, на которых четыре болельщика «Далласа» поднимали и вытягивали вперед правую руку после каждой заброшенной шайбы команды.

«Мы установили личность человека, купившего билеты, провели с ним беседу и запретили ему посещать арену American Airlines Center на неопределенный срок. Любой тип дискриминационного или ненавистного поведения недопустим на нашем стадионе»,— приводит ESPN комментарий представителя клуба.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Хайль шайба».

Таисия Орлова