fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Клуб НХЛ «Даллас» запретил болельщику посещать матчи за нацистское приветствие

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» на неопределенный срок запретил посещать домашние матчи болельщику, который праздновал забитые голы с помощью жеста, похожего на нацистское приветствие. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу команды.

Инцидент произошел 21 декабря во время домашней встречи регулярного чемпионата с «Торонто Мейпл Лифс». Хозяева одержали победу со счетом 5:1. На прошлой неделе в соцсетях распространились видео, на которых четыре болельщика «Далласа» поднимали и вытягивали вперед правую руку после каждой заброшенной шайбы команды.

«Мы установили личность человека, купившего билеты, провели с ним беседу и запретили ему посещать арену American Airlines Center на неопределенный срок. Любой тип дискриминационного или ненавистного поведения недопустим на нашем стадионе»,— приводит ESPN комментарий представителя клуба.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Хайль шайба».

Таисия Орлова

