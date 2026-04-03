Хайль шайба

В НХЛ разразился первый в ее истории скандал, связанный с отсылающим к нацизму поведением фанатов. Его спровоцировало распространение в соцсетях видео, на котором несколько болельщиков «Даллас Старс» отмечают гол команды в декабрьском матче с «Торонто Мейпл Лифс» жестом, слишком похожим на «римский салют». Менеджмент American Airlines Arena, домашней для «Далласа», а также сам клуб пообещали разобраться в случившемся. При этом автор ролика утверждает, что сразу передал администрации стадиона номера мест, на которых сидели предполагаемые нарушители регламента, праздновавшие выкидыванием правой руки вперед каждую шайбу, но та не предприняла никаких действий.

Игроки команды «Даллас Старс» в матче с «Торонто Мейпл Лифс»

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters Игроки команды «Даллас Старс» в матче с «Торонто Мейпл Лифс»

Руководство American Airlines Arena выпустило заявление, в котором пообещало выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего на матче выступающей на ней команды НХЛ «Даллас Старс». Клуб, комментируя его, сообщил ESPN, что «полностью разделяет» эту позицию и будет сотрудничать с менеджментом стадиона.

Речь идет о довольно громком и неожиданном ЧП, связанном с опубликованным первоначально на Reddit и активно распространяемым в последнее время в различных соцсетях роликом. Он снят во время состоявшегося еще 21 декабря матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас» принимал «Торонто Мейпл Лифс». На ролике отчетливо видно, как четыре фаната хозяев после их гола, следуя ритму композиции группы Pantera «Puck Off» (ее включают на American Airlines Arena всякий раз, когда хозяева забрасывают шайбу), резко выбрасывают вперед правую руку. Этот жест все без исключения медиаресурсы, обратившие внимание на видео, охарактеризовали как «слишком похожий» на «нацистское приветствие» — так называемый римский салют.

Почему ролик вызвал довольно бурную реакцию, понятно. Скандалы с поведением болельщиков, отсылающим к нацизму и фашизму, не так уже редки в спорте. Но львиная их доля приходится на футбол. Наиболее свежему — всего месяц. В начале марта Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал на €15 тыс. мадридский «Реал». К санкции привела как раз фиксация «нацистского приветствия» в исполнении одного из фанатов испанского гранда во время сыгранного 25 февраля ответного матча раунда play-off Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Но хоккей и сильнейшая в этом виде лига до сих пор считались территорией, свободной от проявления такого рода взглядов. На них даже нет четкого указания в регламентах.

Впрочем, ESPN уверен, что действия героев нашумевшего видео все равно подпадают под их положения. Например, он указывает на то, что в документе НХЛ, регламентирующем поведение болельщиков, подчеркивается недопустимость «высказываний, жестов, одежды и знаков», обозначающих «негативное отношение» или «унижающих» определенную «расу, этническую группу, гендер, сексуальную ориентацию, религию». Лига на бумаге все это «строго запрещает» — за нарушение правил предусмотрено наказание от изгнания со стадиона до пожизненного запрета посещать матчи.

Свой кодекс поведения болельщика существует и у American Airlines Arena. Он провозглашает «нулевую терпимость» к «дискриминации», а также к «абьюзивным» и «непристойным» «высказываниям и жестам». Менеджмент арены, ознакомившись с декабрьским роликом, уже сообщил, что «решительно осуждает» продемонстрированный в нем вариант празднования гола, и предупредил, что нарушители кодекса могут столкнуться не только с дисциплинарными санкциями, но и с «уголовным преследованием».

При этом The Dallas Morning News смогла связаться с автором видео (он пожелал сохранить анонимность).

Этот человек утверждает, что сидел за спинами любителей специфического жеста. По его словам, им сопровождался не один-единственный гол, а каждый из забитых «Далласом».

В той встрече он разгромил «Торонто» со счетом 5:1. Более того, зритель утверждает, что сразу же передал запись в администрацию стадиона, указав «точные» номера мест, на которых сидели ее герои. Однако представители администрации сказали, что «не могут найти этих парней».

Алексей Доспехов