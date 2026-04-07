Власти Дагестана выделили 100 млн рублей на выплаты пострадавшим от наводнения

Правительство Дагестана направило на выплаты пострадавшим от наводнения 100 млн руб. из резервного фонда, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Эти средства предназначены для компенсации ущерба, причиненного массовыми подтоплениями после длительных сильных дождей, которые обрушились на республику в конце марта 2026 года. В регионе ввели режим ЧС.

Наводнение началось после нескольких дней обильных осадков, изза которых в ряде городов и районов Дагестана вышли из берегов реки ЯрыкСу и другие водотоки, подтоплены сотни домов и придворных участков. Власти республики сначала ввели режим повышенной готовности, а затем в пяти городах и трех районах — режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, включая Махачкалу, Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск и Дагестанские Огни.

По данным МЧС и региональных властей, в результате стихии подтоплено более 760 жилых домов и около 950 придворных участков, спасатели эвакуировали свыше 3,3 тыс. человек, включая более 1 тыс. детей; десятки человек были размещены в пунктах временного размещения. В нескольких районах временно отключили водоснабжение и электроснабжение, без света и воды оставались десятки тысяч жителей, в том числе в 30 районах и частично в четырех крупных городах.

Власти Дагестана утвердили порядок выплат пострадавшим, на основе которых формируется пакет компенсаций из резервного фонда. Каждому пострадавшему положена единовременная материальная помощь в размере около 15,7 тыс. руб. на человека, при частичной утрате имущества первой необходимости выплата составляет около 78,7 тыс. руб. на человека, при полной утрате имущества — почти 157 тыс. руб.

При причинении вреда здоровью выплаты увеличиваются: при тяжелой или средней степени тяжести — около 627 тыс. руб., при легкой — около 313,5 тыс. руб., а семьям погибших в результате ЧС положена компенсация около 1,6 млн руб. Минтруд Дагестана подчеркивает, что заявления на выплаты должны быть поданы в четко установленные сроки: на материальную помощь — в течение месяца со дня введения режима ЧС, на возмещение ущерба имуществу — в течение шести месяцев, на компенсацию вреда здоровью — в течение года.

Выплаты получат жители Буйнакского, Хасавюртовского, Каспийска, Махачкалы, Дагестанских Огней, а также Бабаюртовского, Гумбетовского, Дербентского, Карабудахкентского, Кумторкалинского и Новолакского районов, где последствия подтоплений были наиболее заметными. В этих территориях уже проходят комиссионные осмотры домов и придворных участков, составляются списки пострадавших, которые лягут в основу распределения 100 млн руб. из резервного фонда.

Станислав Маслаков

Фотогалерея

В Дагестане продолжается наводнение

Предыдущая фотография
Доставка питьевой воды для местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Пострадавший от подтопления дом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Затопленный частный дом в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Работы по ликвидации последствий наводнения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Двор частного дома в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

