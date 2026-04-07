Власти Дагестана выделили 100 млн рублей на выплаты пострадавшим от наводнения

Правительство Дагестана направило на выплаты пострадавшим от наводнения 100 млн руб. из резервного фонда, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Эти средства предназначены для компенсации ущерба, причиненного массовыми подтоплениями после длительных сильных дождей, которые обрушились на республику в конце марта 2026 года. В регионе ввели режим ЧС.

Наводнение началось после нескольких дней обильных осадков, изза которых в ряде городов и районов Дагестана вышли из берегов реки ЯрыкСу и другие водотоки, подтоплены сотни домов и придворных участков. Власти республики сначала ввели режим повышенной готовности, а затем в пяти городах и трех районах — режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, включая Махачкалу, Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск и Дагестанские Огни.

По данным МЧС и региональных властей, в результате стихии подтоплено более 760 жилых домов и около 950 придворных участков, спасатели эвакуировали свыше 3,3 тыс. человек, включая более 1 тыс. детей; десятки человек были размещены в пунктах временного размещения. В нескольких районах временно отключили водоснабжение и электроснабжение, без света и воды оставались десятки тысяч жителей, в том числе в 30 районах и частично в четырех крупных городах.

Власти Дагестана утвердили порядок выплат пострадавшим, на основе которых формируется пакет компенсаций из резервного фонда. Каждому пострадавшему положена единовременная материальная помощь в размере около 15,7 тыс. руб. на человека, при частичной утрате имущества первой необходимости выплата составляет около 78,7 тыс. руб. на человека, при полной утрате имущества — почти 157 тыс. руб.

При причинении вреда здоровью выплаты увеличиваются: при тяжелой или средней степени тяжести — около 627 тыс. руб., при легкой — около 313,5 тыс. руб., а семьям погибших в результате ЧС положена компенсация около 1,6 млн руб. Минтруд Дагестана подчеркивает, что заявления на выплаты должны быть поданы в четко установленные сроки: на материальную помощь — в течение месяца со дня введения режима ЧС, на возмещение ущерба имуществу — в течение шести месяцев, на компенсацию вреда здоровью — в течение года.

Выплаты получат жители Буйнакского, Хасавюртовского, Каспийска, Махачкалы, Дагестанских Огней, а также Бабаюртовского, Гумбетовского, Дербентского, Карабудахкентского, Кумторкалинского и Новолакского районов, где последствия подтоплений были наиболее заметными. В этих территориях уже проходят комиссионные осмотры домов и придворных участков, составляются списки пострадавших, которые лягут в основу распределения 100 млн руб. из резервного фонда.

Станислав Маслаков