Прибыль воронежского производителя масла «Олейна» упала на 44% за год

По итогам 2025 года чистая прибыль воронежского ООО «Масленица» (выпускает растительные масла под брендами «Олейна» и Ideal) составила 1,6 млрд руб., что на 44,4% ниже показателя 2024-го (2,8 млрд руб.). Выручка компании сократилась на 2,6% — до 31,6 млрд руб. против 32,4 млрд руб. годом ранее. Это следует из финансовой отчетности организации, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж, напротив, выросла на 9,4% (с 25,2 млрд до 27,6 млрд руб.), валовая прибыль уменьшилась на 44,9% — с 7,2 млрд до почти 4 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 77%: с 2,9 млрд до 659,5 млн руб. Коммерческие расходы сократились на 25,9% — с 3,97 млрд до 2,94 млрд руб., управленческие расходы незначительно выросли — на 4,5%: с 338,5 млн до 353,7 млн руб.

Активы компании за год увеличились на 17,4% — с почти 27 млрд до 31,7 млрд руб. При этом основные средства сократились на 10% (с 1,8 млрд до 1,6 млрд руб.). Запасы снизились почти вдвое — на 44,6%: с 4,6 млрд до 2,6 млрд руб.

Дебиторская задолженность выросла на 28% — с 3,8 млрд до 4,9 млрд руб., тогда как кредиторская задолженность сократилась на 25,9%: с 2,9 млрд до 2,1 млрд руб. При этом краткосрочные заемные средства компании резко увеличились — на 81,4%, превысив 12 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Масленица» зарегистрировано в Каширском районе Воронежской области в 2004 году. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Генеральный директор — Александр Родченко. Единственным учредителем выступает московское ООО «Агроинвест».

В сентябре 2025 года ГК «Эфко» полностью взяла под контроль ООО «Масленица». Холдинг стал владельцем 100% долей ООО «Агроинвест». ГК владеет «Агроинвестом» через одно из основных юридических лиц — АО «Эфко продукты питания». До этого «Эфко продукты питания» контролировало долю в 31,4%, полученную в апреле прошлого года. В июле ГК «Эфко» получила разрешение ФАС на приобретение ООО «Масленица». Продавцом актива выступила Exoil Group Карена Ванецяна.

Кабира Гасанова