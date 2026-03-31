В Свердловской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 14 человек

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 14 пострадавших от присасывания клещей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Это в 1,2 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Случаи зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Слободо-Туринском районе, Тавде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено свыше 15 тыс. вакцинаций и 38 тыс. ревакцинаций. В этом году в Свердловской области запланированы акарицидные обработки на площади 11,6 тыс. га. Они начнутся после проведения санитарной очистки, дератизации и установления благоприятных погодных условий.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в этом году прогнозируется ранняя активизация клещей.

Полина Бабинцева