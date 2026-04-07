При ударе БПЛА по школе в Запорожской области пострадали пятеро детей

Общеобразовательная школа в селе Великая Знаменка Запорожской области попала под удар беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram. Пострадали шесть человек, из которых пятеро — дети.

Господин Балицкий заверил, что детей оперативно эвакуировали в медучреждение. По словам губернатора, он находится на связи с оперативными службами.

Накануне глава Запорожской области сообщал об очередном ударе ВСУ по объектам энергетики региона. Он указал на масштаб повреждения объектов, из-за чего жителям стоит подготовиться к непростому процессу восстановления электричества. При этом вся критическая инфраструктура после атаки продолжила работать.