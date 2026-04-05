Pepsi разорвала контракт с музыкальным фестивалем из-за участия Канье Уэста

Американская корпорация PepsiCo отказалась от спонсирования музыкального фестиваля Wireless, который должен пройти в июле в Лондоне, пишут The Wall Street Journal и The Guardian. Это связано с критикой фестиваля в Великобритании из-за участия в нем американского рэпера Канье Уэста (Йе).

Фото: Evan Agostini / AP

На прошлой неделе Wireless сообщил, что Канье Уэст станет хедлайнером фестиваля. Это решение раскритиковали многие британские политики, в том числе премьер-министр Кир Стармер. Он заявил, что решение пригласить рэпера, несмотря на его «антисемитские высказывания и восхваление нацизма», вызывает «глубокую озабоченность».

Pepsi заявила, что «приняла решение отказаться от спонсорства фестиваля Wireless». Представители фестиваля и Канье Уэста никак не прокомментировали эту информацию. Как пишет The Guardian, рэпер пока не подавал заявление на въезд в Великобританию и ему могут запретить посещение страны, если власти сочтут, что это «противоречит общественным интересам».

Канье Уэст выпустил песню с нацистским приветствием в припеве. Музыканта обвиняют в сексуализированном насилии и принуждении к проституции. В январе рэпер извинился за свои антисемитские высказывания и другие «вещи, о которых глубоко сожалеет», объяснив их своим психическим расстройством.

