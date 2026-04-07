Коляда-театр после смены учредителя продолжит работу в прежнем помещении

Помещения бывшего кинотеатра «Искра» (Ленина, 69) в Екатеринбурге останутся в пользовании Коляда-театра. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в администрации города.

«На данный момент действует безвозмездное пользование помещением до лета. После истечения текущего договора договор будет заключен с тем юридическим лицом, которое придет на смену действовавшему ранее. При этом помещение в любом случае останется у театра, чтобы он мог и дальше продолжать работать»,— сообщили в мэрии.

Помещения бывшего кинотеатра «Искра» были переданы театру в 2014 году. Договор аренды был заключен в 2015 году с АНО «Коляда-театр», единственным учредителем которого был Николай Коляда.

Основатель Коляда-театра и драматург Николай Коляда умер 2 марта в возрасте 68 лет. Согласно законодательству, в связи со смертью учредителя АНО подлежит ликвидации. Новый директор театра Эка Вашакидзе направила в суд иск с требованиями признать ее учредителем театра и запретить регистрационные действия, связанные с ликвидацией театра.

«Коляда-театр» был создан Николаем Колядой в Екатеринбурге в декабре 2001 года. Изначально у него не было своего помещения, а спектакли ставились на малой сцене Театра драмы и в «Театроне». В 2004 году коллективу выделили зал в полуподвальном помещении Краеведческого музея на проспекте ул. Ленина, 69, а через два года театр переехал в деревянный дом-памятник на ул. Тургенева, 20, который артисты и поклонники театра прозвали «Избушка». Весной 2014 года актеры переехали в помещение бывшего кинотеатра «Искра» на проспекте ул. Ленина, 97, отремонтированное специально для них. Сегодня спектакли проходят в двух залах: на 120 и 60 мест. За все время существования театра было поставлено более 100 спектаклей, некоторые из которых удостаивались престижных российских и международных премий. В число знаковых проектов Николая Коляды входят фестиваль современной уральской драматургии «Коляда-Plays», международный конкурс драматургов «Евразия» и Центр современной драматургии в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева