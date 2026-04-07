Пострадавший при вечерней атаке БПЛА на Воронежскую область попал в реанимацию

Мужчина 1986 года рождения, получивший ожоги при пожаре из-за падения БПЛА на юге Воронежской области вечером 6 апреля, находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в минздраве региона. Другие подробности не разглашаются.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пожар начался на складе предприятия. Его потушили, однако было повреждено технологическое сооружение, из-за чего производственный процесс приостановили. Также в результате атаки БПЛА в регионе получили разрушения четыре частных дома.

По данным губернатора Александра Гусева, всего над югом области сбили 16 беспилотников.

Алина Морозова