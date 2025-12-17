Чернозимье

С первых дней спецоперации приграничные регионы Черноземья подвергаются атакам беспилотников и обстрелам ВСУ. Так, по данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в регионе получили повреждения более 49,9 тыс. жилых объектов, восстановлено около 45,5 тыс. домов и квартир. В этом году приграничные Белгородская и Курская области также понесли самый большой ущерб. Летом была совершена самая масштабная атака на Воронеж. За год макрорегион как минимум дважды пытались атаковать американскими ракетами ATACMS. О влиянии конфликта на Черноземье — в материале Guide.

Главным событием весны стало освобождение Суджи

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На линии огня

В Черноземье 2025 год начался с украинских обстрелов. Буквально в первые часы 1 января белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях линий электропередач в селах Зиборовка и Муром Шебекинского городского округа, а глава Курской области Александр Хинштейн — о ракетном ударе по Беловскому району. В обоих случаях обошлось без жертв. За новогодние праздники в макрорегионе были ранены не менее 40 человек, погиб один житель Курской области. Тогда же в ходе атак на Белгородскую область ВСУ впервые применили дальнобойные ракеты ATACMS. Их все удалось сбить. Разрушений и жертв зафиксировано не было.

Атаки ВСУ на макрорегион продолжались в течение всего года и участились летом. Наибольшие последствия были зафиксированы в Курской области, где 30 мая от ударов БПЛА пострадали 16 человек, а 1 июня в результате теракта обрушился железнодорожный мост. С рельсов сошел грузовой поезд, из-за чего были ранены еще трое. К июлю путепровод восстановили.

В середине лета была совершена крупнейшая по последствиям атака БПЛА на Воронеж. Она произошла ранним утром 15 июля — над регионом сбили 12 беспилотников.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате были ранены 27 мирных жителей, в том числе четыре ребенка. Один из пострадавших вскоре скончался от полученных травм.

Сбитые беспилотники повредили окна в многоквартирном доме в центре города, ряд частных домов, торговые объекты, в том числе бизнес-центр, и автомобили. Всего в Воронеже было повреждено не менее 20 многоквартирных домов. В Центральном и Коминтерновском районах, по данным мэра Сергея Петрина, пострадали более 100 квартир, семь домов, 14 автомобилей и хозпостройка.

В конце ноября была зафиксирована новая попытка ВСУ атаковать Черноземье американскими ракетами ATACMS — четыре были выпущены по Воронежу. Все удалось сбить, и в результате атаки никто не пострадал. Обломками ракет были повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также — частное домовладение.

Спустя два дня после атаки в садовом товариществе на юго-западе города были обнаружены взрывоопасные элементы. Как сообщал глава региона, один из неразорвавшихся блоков лежал в 150 м от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Так как подрыв был возможен только на месте, жителей СНТ пришлось эвакуировать.

Операция «Поток»

Одним из наиболее значимых событий года стало освобождение Курской области и, в частности, Суджи. Город находился под контролем украинских военных с августа 2024-го до середины марта этого года.

Суджа расположена на юго-западе Курской области, в 105 км от облцентра и в 8 км от границы с Украиной. Площадь города — 434 га. По данным на январь 2024 года, в нем проживало более 4,9 тыс. человек.

Накануне сообщений об освобождении Суджи Курскую область посетил президент России Владимир Путин. Он заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, из которого узнал об операции «Поток», заключавшейся в переброске российских военных в тыл ВСУ через пустую трубу магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. По словам господина Герасимова, операция застала украинцев врасплох.

После освобождения Суджи началась эвакуация мирного населения, которое долго время находилось в оккупации.

В конце марта МЧС России сообщало, что из города было вывезено как минимум 676 человек. Часть из них забрали родственники, а других отвезли в пункты временного размещения (ПВР). По данным Следственного комитета на ноябрь, в результате вторжения украинских военных погибли более 300 жителей Суджи — их тела были переданы родственникам.

Следом за Суджей российские военные вернули под контроль еще 28 населенных пунктов Курской области. Об окончательном освобождении региона начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту в конце апреля. По данным Генштаба, ВСУ потеряли в боях в Курской области примерно 76 тыс. военнослужащих. Валерий Герасимов также рассказал, что оборона ВСУ рухнула после операции с трубой: начался хаотичный отход и «за пять дней площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза».

Тьма над Белгородом

Под огонь в приграничье часто попадает энергетическая и гражданская инфраструктура. В начале октября из-за обстрелов в Белгородской области были зафиксированы нарушения электроснабжения в семи муниципалитетах. Без света осталось около 40 тыс. человек. На этом фоне местные власти призвали жителей запастись генераторами, а в ноябре запретили вывоз резервной генерации из региона.

Масштабное отключение электричества 20 ноября коснулось жителей трех районов Курской области. ВСУ ударили ночью по электроподстанциям, в результате чего без света остались более 16 тыс. человек. Накануне также была атакована подстанция в Рыльске — из строя вышла котельная, а отключения затронули 1 тыс. жителей. Через три часа после сообщения об атаке курский губернатор Александр Хинштейн заявил о восстановлении тепло- и электроснабжения в Рыльске.

Повторная атака на энергетический объект в Рыльском районе была совершена 1 декабря. Без света осталось 600 человек. На следующий день в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину господин Хинштейн охарактеризовал оперативную обстановку в регионе как «непростую».

Одной из наиболее частых целей ВСУ в макрорегионе также становятся нефтебазы и топливные хранилища. Самый масштабный пожар на нефтебазе в этом году случился 15 января в Лискинском районе Воронежской области после массированного налета беспилотников.

Огонь затронул несколько резервуаров. Никто из людей не пострадал, однако пламя быстро потушить не удалось, поскольку угроза повторных атак сохранялась. В ликвидации огня участвовали десятки единиц техники и два пожарных поезда. Пожар тушили шесть дней, и на шестой случилось новое возгорание из-за повторной атаки дронов. Ликвидировать открытое горение удалось только 21 января, а окончательно потушить — на следующий день.

В сентябре пожар на нефтебазе произошел в райцентре Прохоровка Белгородской области. Его удалось быстро потушить, и никто не пострадал. Повреждения получили резервуары нефтебазы. Для ликвидации огня привлекались пожарные поезда.

Ночью 3 декабря нефтебаза загорелась в Тамбовской области. По словам губернатора Евгения Первышова, к тушению были «привлечены все необходимые средства». О погибших и пострадавших не сообщалось. По состоянию на утро 4 декабря тамбовские власти и региональное МЧС не раскрывали информацию о развитии ситуации с пожаром. В этот же день БПЛА пытались атаковать резервуары с топливом в Воронежской области, однако возгорания не произошло.

Вне зоны доступа

В конце июля все Черноземье охватили отключения мобильного интернета. В наиболее часто подвергающейся атакам ВСУ Белгородской области они в основном связаны с повреждением сотовых базовых станций и волоконно-оптических линий. По данным на конец июля, в области были выведены из строя не менее 130 вышек связи.

Губернатор Вячеслав Гладков на ноябрьской пресс-конференции отмечал, что работа мобильного интернета в прифронтовом регионе важна для обеспечения безопасности, поскольку система оповещений об обстрелах и налетах БПЛА завязана на мессенджерах. По его словам, сейчас соответствующие каналы переносятся из Telegram в Max, однако эта работа «еще далека от завершения».

Интернет отключают и в других приграничных регионах Черноземья, однако власти объясняют это по-разному. Так, в Курской области ограничения наблюдаются как из-за обстрелов объектов инфраструктуры, так и в целях безопасности.

В Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях отключения исключительно административные — по команде федеральных ведомств. В частности, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе прямой линии в ноябре пояснял, что это делается при угрозах атак БПЛА.

По словам главы минцифры Воронежской области Дениса Волкова, от отключений интернета в регионе больше всего пострадали транспорт и доставка. Местный бизнес «оперативно отреагировал» на отключения: многие торговые точки перешли на проводную связь. Также господин Волков отмечал недостаточное количество точек Wi-Fi в Воронеже, так как площадь покрытия и качество мобильной связи находятся на высоком уровне и ранее большой потребности в хот-спотах не было.

Частично проблему может решить «белый список» сервисов, доступных при отключении LTE. Однако, как утверждает председатель федерального экспертного совета центра компетенций «Умный город» Анатолий Курманов, в случае полного отключения связи и он не сработает. По мнению господина Курманова, наиболее оптимальным решением становится создание сети публичных Wi-Fi-точек.

Егор Якимов