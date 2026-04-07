Из-за вечерней атаки БПЛА приостановлена работа воронежского предприятия

В результате вечернего удара дронов на юге Воронежской области было повреждено технологическое сооружение предприятия. В связи с этим производственный процесс приостановлен, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Из-за падения сбитого БПЛА на складе предприятия вчера произошел пожар. Его потушили, однако в результате происшествия мужчина 1986 года рождения получил ожоги и был госпитализирован.

Также повреждены четыре частных дома. По данным господина Гусева, за ночь на юге области обнаружили и сбили 16 беспилотников.

Алина Морозова