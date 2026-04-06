Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Воронежской области

В результате падения сбитого БПЛА на юге Воронежской области загорелась кровля склада. Из-за этого пострадал мужчина 1986 года рождения. Он получил ожоги и был доставлен в больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, также разрушения получили четыре частных дома: в двух из них повреждены мансарды, еще в одном — окна, в последнем — стены. На месте работают оперативные службы.

В регионе сохраняется угроза непосредственного удара БПЛА в Острогожском, Россошанском, Лискинском, Бутурлиновском районах и Борисоглебском округе. Режим опасности атаки дронов действует во всей области.

В ночь с 10 на 11 января произошла одна из самых массированных атак беспилотников на Воронеж. Ранения получили четыре человека. Двоих пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой. В реанимации скончалась учитель русского языка и литературы школы №84 Дина Дубинина. В конце месяца стало известно о гибели еще одной женщины из числа пострадавших при атаке.

Алина Морозова