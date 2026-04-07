The New Yorker: главу OpenAI обвинили в склонности ко лжи

Журнал The New Yorker опубликовал статью о Сэме Альтмане, главе компании OpenAI, которая разработала ChatGPT. Авторы взяли более сотни интервью с бывшими и нынешними коллегами господина Альтмана. В их распоряжение попали до этого не публиковавшиеся внутренние документы компании, в том числе конфинденциальные. Многие собеседники журнала утверждают, что у главы OpenAI «очень сложные отношения с правдой».

Сэм Альтман

Фото: Kylie Cooper / Reuters Сэм Альтман

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В частности, в 2023 году, когда случилось кратковременное увольнение господина Альтмана из OpenAI, члены совета директоров в служебных записках писали о его склонности искажать важные факты. Ранее, во время работы в стартапе Loopt, который он основал в 2005 году, сотрудники дважды требовали его увольнения.

«Его не сдерживает правда»,— приводят журналисты слова одного из бывших членов совета директоров OpenAI. Господин Альтман, по словам источника, обладает двумя противоположными чертами: с одной стороны, желанием нравиться, с другой — почти социопатическим безразличием к последствиям обмана.

Подробнее о прошлом Сэма Альтмана читайте в материале «Комбинатор с Русской горки».

Екатерина Наумова