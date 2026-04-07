Минюст пообещал дополнить рацион осужденных маслом, творогом и фруктами

Минюст совместно со ФСИН работает над улучшением питания граждан, содержащихся под стражей. Об этом рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко на заседании коллегии ведомства, посвященной итогам 2025 года.

Министр юстиции России Константин Чуйченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Планируется пересмотреть действующую норму питания, в том числе увеличить количество овощей в рационе, дополнить его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами»,— сообщил господин Чуйченко.

В питании осужденных также предлагают использовать йодированную соль. Это особенно важно в северных регионах и регионах с дефицитом йода, отметил министр. По его словам, обратить внимание на питание содержащихся под стражей предложил Минздрав России. «Мы его поддерживаем», — сообщил Константин Чуйченко.

3 февраля Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего гендиректора учреждения ФСИН Дмитрия Сидорова по делу о растрате средств, выделенных на закупку продовольствия для сервиса доставки еды в СИЗО. Ущерб по делу оценивается в 217 млн руб.

Ярослав Фокин, Полина Мотызлевская