fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Алексей Кудашов возглавил клуб КХЛ «Автомобилист»

Алексей Кудашов назначен главным тренером екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист». Контракт со специалистом рассчитан на два года.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

На этом посту Алексей Кудашов сменил Николая Заварухина. В первом раунде play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» и завершил выступление в сезоне-2025/26. Регулярный чемпионат екатеринбуржцы завершили на четвертом месте Восточной конференции.

До ноября 2025 года Алексей Кудашов руководил московским «Динамо». Контракт с тренером был расторгнут по инициативе клуба. Под его руководством команда завоевала Кубок континента в сезоне-2023/24. Через год «Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал play-off КХЛ, где уступило челябинскому «Трактору». Кудашову принадлежит клубный рекорд по количеству побед в лиге — 190.

Ранее специалист тренировал подмосковный «Атлант», ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. Также Алексей Кудашов работал помощником главного тренера сборной России Алексея Жамнова на Олимпиаде 2022 года, на которой национальная команда завоевала серебряные медали.

Таисия Орлова

